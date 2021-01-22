الوحش: تعرف على السيارة الرئاسية الأمريكية ومواصفاتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بمجرد تأدية جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة، أصبح بإمكانه استخدام السيارة الرئاسية المسماه “الوحش” فما الذي نعرفه عن السيارة التي تعدُّ الأكثر أماناً في العالم بسعر 1.6 مليون دولار (6 مليون ريال)؟

1) هي سيارة ليموزين مصفحة فريدة من نوعها من علامة كاديلاك، لا يوجد غيرها في العالم. أصبحت سيارة الرئاسة الأمريكية يوم 24 سبتمبر 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتعرف للعامة باسم “الوحش”. هذا الإصدار الثاني من الوحش، وكان الإصدار الأول هو السيارة الرئاسية السابقة، كانت من كاديلاك أيضا، وبدأت عهدها في ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، عام 2009.

2) صحيح أن سيارة الوحش لا تصنعها جنرال موتورز بنفس المواصفات لغير الرئاسة الأمريكية، لكنها ليست سيارة واحدة، بمعنى أن جنرال موتورز صنعت منها نسخ تستخدمها الرئاسة كنسخة احتياطية أو شريكة؛ والموكب الرئاسي قد يظهر به سيارتين.

3) تأتي مع طائرة النقل “C-17 Globemaster”، خاصة بالرئاسة الأمريكية وتتبع الرئيس في كل مكان.

4) السيارة مدرعة بشكل كبير مع زجاج بسمك 5 إنش وأبواب بسمك 8 إنش، يأتيان بمواصفات عسكرية، والأبواب مغلقة تماما لتمنع تسرب الأسلحة الكيميائية داخل السيارة، وللباب نفس وزن باب الطائرة التجارية بوينغ 757. الهيكل مصنع من التيتانيوم والسيراميك وتوجد صفائح سفلية مقاومة للقنابل وعجلات فولاذية مقاومة للتشظي والخرق والإنفجار.. ومن ثم قد يصل وزن السيارة إلى 9 طن.

5) تأتي بمزايا داخلية أمنية فريدة مثل ومعدات الرؤية الليلية وإمدادت أكسجين خاصة وهاتف يعمل بالأقمار الصناعية والرموز النووية ويمكنها إطلاق عبوات غاز من المصد الأمامي.

6) تستمد الطاقة من محرك ديزل سعة 5 لتر بسبب وزنها وحجمها، ولكون الديزل أقل قابلية للاشتعال تحسبا لوجودها بين تبادل إطلاق نار. وخزان الوقود مطلي بالدروع مليء برغوة منع الانفجار لتحمل الاستهداف المباشر.

7) عادة لا يتم تفصيل الأسلحة من قبل الخدمة السرية ولكن السائق لديه بندقية (Shotgun). كما درب السائق من قبل الخدمة السرية للتعامل مع سناريوهات خطيرة بالسيارة، مثل الهرب وأداء انعطافات 180 درجة.

8) هناك أماكن لتخزين الأسلحة مثل بندقية السائق، وأماكن لتخزين أكياس دم توافق فصيلة دم الرئيس، جنبا إلى جنب مع مزيل الرجفان ومعدات الطوارئ الأخرى.