رئيس فولكس واجن ينضم إلى تويتر ويمازح رئيس تيسلا في تغريدته الأولى

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أنشأ هربرت دايس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس واجن حسابه على تويتر في ديسمبر 2020، ولم يكن لديه سوى أربع تغريدات، وها هو ينضم من جديد اليوم بنشر تغريدتين اليوم.

كانت تغريدته الأولى بعد الانقطاع بمثابة تغريدة تقديمية له، وكان حريصاً في اختيار الكلمات، حيث حرص على ذكر الرئيس التنفيذي لتيسلا إيلون ماسك فيها.

يمتلك دايس بالفعل أكثر من 16,600 متابع، وهو أمر مثير للإعجاب بالاخذ في الاعتبار وجوده النشط لأيام معدودة فقط، في حين يقترب عدد متابعي ماسك من 43 مليون شخص، في حين أن ذكر إيلون ماسك في تغريدته هي خطوة جيدة لجلب بعض المتابعين له.

يُذكر أن هُناك الكثير من الأشخاص يهاجمون ماسك على تويتر، لكن كما ترون من تغريدة دايس، فلم يُهاجم أو يقلل من شأن ماسك، وبدلاً من ذلك، كان إيجابياً وكريماً بكلماته، كما مازحه قليلاً، حيث قال: “للحصول على بعض حصصك السوقية”.