بورش تايكان كروس توريزمو تظهر أثناء اختبارها بلا تمويهات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ بورش تايكان كروس توريزمو 2021 خارج أحد مراكز التسوق في جنوب كاليفورنيا، وتظهر السيارة بدون تمويه تقريباً مع جنوط فريدة من نوعها مع خمسة قضبان ذات مظهر ديناميكي تميزها عن غيرها من سيارات تايكان التي رأيناها.

وبخلاف ذلك، فإن السيارة تشبه الطراز القياسي بحد كبير، مع ارتفاع ركوب أعلى قليلاً وقضبان سقف منخفضة، وأقواس عجلات أكثر انتفاخاً، كما تُظهر الصور المقصورة الداخلية بتنجيد أسود أنيق مع زخارف خشبية غير لامعة، حيث ستحصل السيارة على مقصورة عالية الجودة.

ومن المؤكد أيضاً أن تمتلك النسخة ذات السقف الطويل من تايكان على مساحة رأس خلفية أكبر، ومساحة تخزين خلفية أكبر قليلاً، مما يحل مشكلتين يواجهها مالكي السيارة الكهربائية القياسية، حيث ستكون السيارة الجديدة أكثر راحة قليلاً دون التصحية بتصميم بورش أو الديناميكية الهوائية.

ولم تكشف الشركة عن مواصفات السيارة، لكن مع ظهور السيارة بدون تمويه، فنعتقد أن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً قبل معرفة جميع تفاصيلها، ونتوقع أن تتوفر بدفع كُلي بقوة 522 حصان لفئة 4S أو 670 حصان لفئة توربو، وقد تتاح فئة توربو S أيضاً بقوة 750 حصان، ومن المُرجح أن تُكلف تايكان كروس توريزمو 2021 أكثر من الطراز الحالي، حيث تتوفر فئة 4S بسعر 103,800 دولار (389,250 ريال) و150,900 دولار (565,900 ريال) لفئة توربو.