صور.. 5 معلومات مهمة عن سوبارو "أسينت" 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس ماركة سوبارو ضمن فئات SUV متوسطة الحجم في عام 2021، مجموعة من الموديلات بتقديمها للنسخة الأحدث من طراز "أسينت".

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة، شمل الكشف عن قوة المحرك، والفئات الأبرز المطروحة وتكلفة الطراز وأبرز كمالياته.



الجديد بنسخة 2021

عززت سوبارو من القدرات التقنية لطراز "أسينت" بنسخته الجديدة، بمنحه كشافات أمامية LED، أتوماتيكية الحركة مع مقود القيادة، وتقنية التنبيه لإحكام غلق حزام الأمان.

الأسعار

يتوفر من طراز "أسينت" 4 فئات بتكلفة مختلفة للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية تتوفر بتكلفة 33 ألفا و345 دولارا، والفئة التي تليها باسم Premium، تتوفر بتكلفة 35 ألفا و845 دولارا، ثم فئة Limited التي تتوفر بتكلفة 40 ألفا و645 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي Touring التي تطرح بتكلفة 46 ألفا و495 دولارا.





المحرك

تتوفر كافة فئات الطراز بمحرك موحد توربيني، لديه 4 أسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 260 حصانا، ويعمل بنظام الدفع الخلفي، مع ناقل سرعة CVT أوتوماتيكي.





التقنيات

واستعرض موقع "كار أند درايفر" القدرات التقنية للطراز "أسينت"، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 6.5 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر نظام الإنترنت اللاسلكي، وأيضا نظام البولتوث، وخاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي والنظام الصوتي المكون من 14 سماعة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، وأبرزها نظام التنبؤ بالصدمات الذي يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات على الطريق عبر ضبط السرعة.