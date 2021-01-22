تسريب صور ومواصفات هيونداي ايونيك 5 الكهربائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ أكثر من أسبوع، كشفت هيونداي عن بعض الصور التشويقية للاس يو في الكهربائية القادمة أيونيك 5، والتي ستُدشنها رسمياً في فبراير، وها هي صورة مُسربة تُظهر أيونيك 5 بالكامل تأتي ببعض المعلومات التفصيلية عن السيارة.

يبدو أن هذه الصورة هي لعرض رسمي رُبما لوكلاء هيونداي، أو جزء من الإعلان الرسمي الأول للسيارة، وفي حين أننا لا نستطيع تأكيد أو نفي أي شيء، فإن الواجهة الأمامية والخلفية للسيارة تبدو متطابقة تماماً مع الصور التشويقية الرسمية واللقطات التحسسية للسيارة.

تُظهر الصور أن أيونيك 5 ستكون مختلفة تماماً عن أيونيك الحالية، لكن بالمقارنة بالصور التشويقية، فإن الصورة المسربة تُظهر تصميماً مختلفاً قليلاً في الجزء السفلي من كل من الواجهة الأمامية والخلفية، ويُمكن أن تكون السيارة في الصور هي إصدار أولي قبل الإنتاج، أو إصدار لسوق معين.

الأكثر أهمية الآن، هي المواصفات الموجودة على الصور، ويُتوقع أن تكون هذه الإحصائيات خاصة بالسوق الأوروبي، حيث ستتميز بنطاق قيادة يبلغ 510 كم، وهو أقل بكثير من التسريبات السابقة، وقد يعني ذلك وجود خيار بطارية مختلف.

ويُشير التسريب أيضاً إلى وجود شاشة مقاس 12.3 بوصة في الداخل، وشاشة علوية مع واقع معزز، مع ذكر 44 بوصة أيضاً، وليس من الواضح ما قد يشير إليه ذلك، مما يعني أن شاشة العرض الرأسية قد تشمل الزجاج الأمامي بالكامل تقريباً، بالإضافة إلى الشحن الفائق السرعة البالغ 232 كيلووات.

في الختام، لا توجد أية تأكيدات حتى الآن على صحة هذه الصور أو المعلومات، ولحسن الحظ، لن نضطر إلى الانتظار طويلاً قبل الكشف عن ايونيك 5، حيث ستُدشن في فبراير، أي أقل من أسبوعين من الآن.