كيا تكشف حقيقة تصنيعها لسيارة آبل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قالت شركة كيا يوم الأربعاء الماضي أنها تُفكر في التعاون في مجال السيارات الكهربائية ذاتية القيادة مع العديد من الشركات الأخرى، في حين لم تذكر في التقرير ما يربطها بمشروع مع شركة التقنيات العملاقة آبل.

جاء تعليق كيا بعد أن ارتفعت أسهمها بنحو 20% في سيول، بعد أن ذكرت الصحف المحلية يوم الثلاثاء أن مجموعة هيونداي قررت أن تكون كيا هي المسؤولة عن التعاون المقترح مع آبل لبناء سيارتها الكهربائية.

يُذكر أن مجموعة هيونداي امتنعت عن التعليق عن التقرير السابق، كما لم تُعلق آبل أيضاً على الأمر، في حين قالت شركة هيونداي شقيقة كيا في وقت سابق من هذا الشهر أنها تُجري محادثات مبكرة مع آبل، مما أدى إلى ارتفاع أسهم هيونداي بنسبة 25% تقريباً، ورفضت آبل التعليق على الأمر حينها أيضاً.

وفي الختام، يُذكر أنه في ديسمبر الماضي، أفادت وكالة رويترز أن شركة آبل تمضي قدماً في تطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتهدف إلى إنتاج سيارة رُكاب يُمكن أن تتضمن تقنية بطاريات خاصة بها في وقت مبكر من عام 2024.