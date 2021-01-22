بي إم دبليو X5.. محرك جديد يدخل بالطراز عصر "الكهرباء" في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة بي إم دبليو الألمانية العملاقة، النسخة الجديدة من رائعتها X5 لعام 2021، مزودة بمحرك جديد يميزها.

واستعرض موقع "كار آند درايفر"، مواصفات وقدرات طراز X5 لعام 2021، بالكشف عن قوة محركه وأبرز كمالياته والفئات المتوفرة منه للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2021

أجرت بي إم دبليو تحديثات على نسخة 2021 الجديدة من طراز X5، شملت استبدال فئة xDrive50i بأخرى تعمل بمحرك هجين باسم xDrive45e.





الأسعار

تتوفر نسخة عام 2021 بـ 4 فئات للبيع، الافتتاحية باسم sDrive40i وبسعر 60,395 ألف دولار، وأعلى فئة باسم M50i وتكلفتها 84,095 ألف دولار.

والفئة المضافة حديثا للطراز هي الكهربائية الهجينة باسم xDrive45e وتكلفتها 66,395 ألف دولار.

المحرك

يتوفر طراز x5 بثلاث خيارات فيما يخص المحرك، الأول توربيني ينتج قوة 335 حصانا، والثاني المحرك الهجين ينتج قوة إجمالية 389 حصانا، والثالث للفئة الأعلى توربيني مزدوج ينتج قوة 523 حصانا.





التقنيات

ضمن الكماليات استعرض الموقع القدرات التقنية للطراز، وتشمل شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة، تعمل بنظام iDrive التقني من تطوير بي إم دبليو، بالإضافة لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

تشمل أنظمة الأمن والحماية، نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، تتمتع بقدرة استشعار حواف الطرق، مع التنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام كاميرا خلفية ذات قدرات استشعار لرصد الحركة وتنبيه السائق عند الرجوع بالسيارة للخلف من أي سيارة تقترب.