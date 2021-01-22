سيارات فجرت أزمات في أوروبا.. عيوب قاتلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسببت قائمة من السيارات في حدوث أزمات خطيرة داخل أوروبا بفعل عيوب تصنيع دفعت المنتجين لسحبها من الأسواق الأوروبية.

ورصد موقع "أوتو كار" المتخصص بأخبار السيارات مجموعة من الموديلات كانت أكثر السيارات التي استعادتها ماركاتها من الأسواق في أوروبا لإجراء صيانة عليها لتعرضها لتكرار الأعطال.

وضمت القائمة، مجموعة كبيرة من مختلف السيارات الأوروبية من موديلات من أعوام سابقة توفرت كسيارات مستعملة، ومنها طراز ميني كوبر، الذي استعاد من الأسواق نسخا منه تابعة لفئة Countryman PHEV الكهربائية، بسبب أعطال في البطاريات، وفئة Mini Clubman بسبب أعطال في أجهزة الاستشعار الخاصة بأكياس الهواء.

ومن ماركة جاجوار البريطانية، ضمت القائمة، طراز E-Pace وطراز I-Pace، الذين تم سحب نسخ تابعة لهما من الأسواق بسبب رصد عيوب تصنيعية في أحزمة الأمان بها، وعيوب في أكياس الهواء التي تفعل في حالات الحوادث.

وطراز بورش 911، التي سحبت نسخ من موديلاته بالأسواق بسبب رصد أعطال في كشافاته الأمامية، وأيضا طراز بورش "كايين"، الذي تم سحب نسخ تابعة له من المطروحة ما بين عامي 2017 و2019، لرصد أعطال في تدفق الوقود بها.

ومن ماركة سكودا، ضمت القائمة، مجموعة من موديلات الماركة التشيكية سحبت نسخ تابعة لها من الأسواق بأوروبا بسبب رصد أعطال بها، ومنها طراز سكودا Kamiq وطراز سكودا Scala وطراز سكودا Superbs.

وخلال العام الماضي، تم سحب من الأسواق مجموعة من الموديلات التابعة لماركة لكزس، لرصد أعطال بها، ومنها النسخ التي صنعت ما بين عام 2013 و عام 2019 من موديلات لكزس RX350 و RX450h.

ومن ماركة كيا، ضمت القائمة، مجموعة من الموديلات التي سحبت من السوق الأوروبية للصيانة، وتشمل طراز "أوبتيما"، وطراز "سورينتو"، لرصد أعطال بهما تتعلق بتدفق الوقود.

اختتم الموقع القائمة، بطراز بينتلي، الذي تم سحب موديلات تابعة له من الأسواق بسبب رصد أعطال بها، وكان منها طراز "بينتياجا"، وطراز "كونتينينتال GT"، وطراز Flying Spur بسبب مشكلات تؤدي لتسريب الوقود.



