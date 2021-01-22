في دولة القانون.. أمر بتوقيف 4 مقيمين عرب أساؤوا لآسيويين بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت نيابة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات أمرا بضبط وإحضار 4 متهمين من جنسيات عربية أساؤوا لأبناء جالية آسيوية.

وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق وذلك بناء على التقرير الذي عرضه مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام الإماراتي.

وتضمن التقرير انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، يظهر فيها الشبان الـ4 يسخرون من أفراد من جالية آسيوية بأفعال تشكل جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير، والاعتداء على خصوصية الأشخاص باستخدام وسيلة تقنية معلومات، والإخلال بالآداب العامة.