سيارات رياضية أحيلت للتقاعد في عز مجدها.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من أصعب القرارات التي تقدم عليها شركات السيارات هي الإحالة للتقاعد، لكن متى تلجأ الشركات إلى هذا القرار؟، في التقرير التالي الإجابة

ليست دائما جودة السيارة هي التي تتسبب في وقف التصنيع، حيث سبق أن شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها، حالات وقف تصنيع لموديلات رياضية استثنائية في قدراتها، لأسباب أخرى مثل ضعف المبيعات، وارتفاع تكلفة التصنيع.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية التي أحيلت للتقاعد بوقف تصنيعها، على الرغم مما كانت تتمتع به من إمكانيات قوية.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز جاجوار XJ220، وكان من أبرز السيارات الرياضية التي طرحت في فترة التسعينيات، وتوفر بمحرك v12 وصنعت منه 275 نسخة فقط.

من بعده ضمت القائمة، طراز Lotus Elan الرياضي، الذي لم يستمر طويلا بعد طرحه بداية الستينيات، وصنعت منه 10,000 نسخة للبيع.

ومن ماركة هوندا، جاء ضمن القائمة، طراز S2000، وكان من الموديلات التي طرحتها هوندا في أواخر التسعينيات احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيسها، وافتقدت سوق السيارات هذا الطراز رغم قدراته المميزة.

وطراز تويوتا MR2 جاء ضمن القائمة أيضا، وكان من السيارات الرياضية المتميزة، التي طرحت في عام 1984، وطرحت منه للبيع 2000 نسخة فقط.

من بعده جاء طراز دودج فايبر الرياضي، الذي يعتبر من السيارات الرياضية التي يتمنى عشاق السرعة عودتها من جديد، وكان ظهوره الأول عام 1992، وصنعت من 100 ألف نسخة وعمل بمحرك v10 بسعة 8.2 لتر ينتج قوة 645 حصانا.

ومن نيسان، ضمت القائمة طراز 240SX الرياضي، الذي توفر للبيع بداية من عام 1989، وتوفر بمحرك ذو سعة 2.4 لتر، وقدم منه جيلين فقط، قبل أن يحال للتقاعد.

ومن أبرز الموديلات الرياضية التي افتقدها عالم السيارات، طراز بي إم دبليو z8، الذي استمر طرحه لثلاث أعوام فقط من 2000 وحتى عام 2003، بعد طرح 5,703 ألف نسخة منه.