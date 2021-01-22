مفاجأة فولفو 2021.. "كروس كانتري" بمواصفات عصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح فولفو نسخة عالية الأداء من طراز V90، باسم "كروس كانتري"، تدعم بها أسطولها من السيارات التي تطرحها لعام 2021 الجاري.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات طراز V90 كروس كانتري، الذي يطرح ضمن فئات واجون، شمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات للبيع، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.





الجديد بنسخة 2021

حسنت فولفو التصميم الخارجي لطراز V90 كانتري كروس للعام الجاري، وعززت من قدراته التقنية، بإضافة نظام صوتي جديد للطراز من ماركة Bowers & Wilkins.

الأسعار

يطرح من طراز فولفو V90 كانتري كروس بنسخته الجديدة لعام 2021، فئة وحيدة للبيع بالأسواق، بتكلفة 55,895 ألف دولار.





المحرك

ويعمل الطراز بمحرك تتوفر منه نسخة سوبرتشارج، ونسخة توربينية، بسعة 2.0 لتر، ذو 4 إسطوانات، ينتج قوة 316 حصانا، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.9 ثانية.

التقنيات

ويتوفر بطرز فولفو V90 كانتري كروس، لعام 2021، منظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 9.0 بوصة، و 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويتوفر بالطراز نظام ملاحي، ووصلات USB، مع خاصية بلوتوث، ونظام اتصال لاسلكي بالإنترنت.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، وتشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ذات قدرة على استشعار حواف الطرق، بالإضافة لنظام للحفاظ على المسار ونظام للتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، يدعمه نظام للقيادة شبه الذاتية الذي يعمل تحت مراقبة جزئية للسائق مع إمكانية استعادة سريعة للتحكم بالسيارة.