نيسان قشقاي 2021.. المواصفات والعيوب وأسعارها في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نيسان قشقاي سيارة رياضية بها الكثير من المميزات والمواصفات الرائعة وتتوفر بثلاث فئات مختلفة، إليكم مواصفاتها وعيوبها وأسعارها في مصر.

نيسان قشقاي من السيارات الرياضية التي لها القدرة على التحمل وتتوفر بـ 3 فئات مختلفة، وإذا كنت تريد اقتناءها عليك بالتعرف على مواصفاتها الرائعة وعيوبها.





مواصفات نيسان قشقاي 2021:

الأبعاد والمحرك:

يبلغ طول السيارة 4394 مم، والعرض 1806 مم، وارتفاعها 1595 مم، ومساحة الحقيبة الخلفية 430 لترا.

المحرك تربو 4 سلندرات بقوة 115 حصانا، بسعة 1200 سي سي، والحد الأقصى لعزم الدوران 1750 نيوتن/ 165 مترا بناقل حركة أوتوماتيك.

نيسان قشقاي تدعم نظام الجر الأمامي ويتسارع من الثبات وحتى 100 كم / الساعة في حوالي 12.9 ثانية.

اقرأ أيضا: نيسان تايتان 2021 .. شاحنة أنيقة للعمل الشاق والأوزان الثقيلة





المواصفات الداخلية:

تتميز بعجلة القيادة متعددة الوظائف وبها مثبت للسرعة.

تتمتع بوجود سقف بانورامي، ونظام مميز لفتح وغلق السيارة.

توجد كاميرا 360 درجة على واحدة من المرايات الجانبية.

جنوط 17 إنش مع القدرة على الثبات على الطرق السريعة.

كونسول السيارة منظم جدا ويوجد به أماكن للأكواب، ونظام ستريو 6 سماعات بجودة عالية، وشاشة 7 بوصة بالكونسول الأمامي.

نظام مميز للملاحة ومرايات السيارة تعمل أوتوماتيك ومزودة بحساسات جانبية.

نظام البلوتوث وخاصية Apple care play ، Android Auto.

تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التحكم وحساسات ركن أمامية وخلفية

مصابيح أمامية Led ذاتية الضبط.

الفئة الثانية مزودة بكاميرا خلفية ونظام لتثبيت السرعة، ونظام للتحذير قبل التصادم من الأمام، ونظام فرامل ذكي بجانب المواصفات السابقة.

الفئة الثالثة تحتوي على المواصفات السابقة بالإضافة إلى أنها مزودة بـ 6 وسائد هوائية وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 19 بوصة وحساسات للأمطار.

اقرأ أيضا: مواصفات سيارة نيسان إكستيرا 2021 وأسعارها في السعودية





عيوب سيارة نيسان قشقاي 2021:

مساحة الجلوس في المقعد الخلفي ضيقة مقارنة بالمساحة الأمامية.

المحرك ضعيف إلى حد ما بما لا يتناسب مع حجم السيارة.

الأصوات الخارجية غير معزولة بشكل جيد.

تسارع السيارة ضعيف مقارنة بالسيارات المنافسة لها.

أسعار نيسان قشقاي 2021 في مصر: