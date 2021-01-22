نصائح هامة يجب إتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يفضل كثير من المستهلكين شراء السيارات المستعملة من أجل توفير الأموال، لكن لعدم وجود الخبرة الكافية لدى البعض منهم، وأحيانا كثرة الخداع الذي يلجأ إليه عدد من البائعين، تصبح صفقة السيارة المستعملة أكثر تكلفة من السيارة الجديدة.

لذا خلال السطور القادمة نقدم لكم نصائح هامة يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة، وهي كما يلي:

– تاريخ السيارة

يعد فحص أوراق السيارة ومعرفة تاريخها من أهم الأمور عند الشراء لتحديد سعرها، حيث يجب معرفة ملاك السيارة السابقين، وهل هو مالك واحد أم تعدد مرات بيعها، وهل تم استخدامها كسيارة أجرة أو تأجير، وذلك لتجنب اقتناء سيارات رديئة بسعر مرتفع.

– فحص محرك السيارة وأجزائها الهامة

يجب قبل الشراء عرض السيارة على أحد المختصين الموثقين للكشف عن حالة المحرك وأجزاء السيارة الرئيسية الهامة، بالإضافة إلى إجراء فحص شامل للسيارة، للكشف عن وجود أي أعطال بها.

– عمر السيارة والمسافة المقطوعة

يجب عدم شراء سيارة تخطي عمرها العشر سنوات، أو تكون قد قطعت مسافة تزيد عن 100 ألف كيلومتر، حيث أن السيارات المستهلكة بشكل كبير تكون قد فقدت الكثير من قيمتها بالفعل، وستحتاج إلى عمليات صيانة متكررة.

– تقرير الحوادث السابقة والقطع التي تغييرها

قم بطلب تقرير بالحوادث التي تورطت فيها السيارة قبل إمتلاكك لها، بالإضافة إلى الإطلاع على وثائق صيانة وتصليح السيارة وما إن تم تغيير أجزاء هامة بها، وإذا كانت القطع المستخدمة أصلية أم لا.

– أنظمة السيارة الهامة

يجب التأكد من عمل أنظمة السيارة الهامة المتاحة بها وكل ما يتعلق بالمقصورة من تكييف وأزرار بكفائة تامة دون أي أعطال تستدعي التصليح، فذلك قد يخفض من قيمتها.