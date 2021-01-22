نصائح للحفاظ على بطارية السيارة من الأعطال وإطالة عمرها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتعرض كثير من بطاريات السيارات في فصل الشتاء إلى بعض المشاكل والأعطال، وغالباً ما تنتج هذه الأعطال بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، مما يؤثر بالسلب على المكونات الداخلية للبطاريات.

كما تضعف البطاريات بسبب كثرة إجهادها خلال فصل الصيف عن طريق استخدام المكيف والتجهيزات الكهربائية بصورة متواصلة، وقدم الخبراء عدد من النصائح الهامة في كيفية العناية بالبطارية والحفاظ عليها من الأعطال، نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

نصح الخبراء بضرورة الحفاظ على نظافة الكابلات الموصلة لها لكي لا يتكون الصدأ والأملاح حول أقطاب البطارية مما يحد من كفاءة عملها، وفي حال وجود أغطية مخصصة للتحقق من مستوى السائل في البطارية فاحرص على بقائها في المستوى المطلوب.

وأشار الخبراء إلى أنه من أسباب ضعف البطارية تمتع السيارات الحديثة بالعديد من التجهيزات والأنظمة المتطورة والتي تستهلك التيار الكهربائي حتى في حال توقف السيارة، حيث أن بعض الطرازات الفاخرة تحتوي على أكثر من 70 وحدة تحكم منها ما يبقى في وضع الاستعداد حتى عند إيقاف السيارة.

وشدد الخبراء على ضرورة غلق جميع التجهيزات الكهربائية الغير ضرورية في السيارة قبل البدء في تشغيل المحرك، حيث يحتاج محرك البنزين الحديث لإدارته حوالي 400 وات لمضخة الوقود وفوهات الحقن.

ويجب إدارة المحرك يومياً، في حالة عدم استخدام السيارة فترة طويلة، حتى تتم إعادة شحن البطارية من جديد، حيث تفقد البطارية شحنها في حالة عدم استخدام السيارة، خاصةً في درجات الحرارة المنخفضة.