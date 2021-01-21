جيلي وتينسنت ستطوران داخليات سيارات ذكية وتقنيات قيادة ذاتية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عملت جيلي بجِد مؤخراً حيث تعاونت مع العديد من شركات التقنيات من أجل تعزيز موقفها بشكل أفضل في قطاع السيارات في المستقبل، ففي هذا الشهر فقط، تعاونت مع شركة بايدو الصينية من أجل تطوير السيارات الكهربائية، قبل تشكيل مشروع مشترك مع شركة فوكسكون والتي يسمح لهم ببناء سيارات لعلامات تُجارية أخرى، أما خطوتهم التالية فقد تم الإعلان عنها بالأمس.

وفقاً لرويترز، وقعت الشركة الأمل لفولفو، والتي تمتلك 9.7% من دايملر أيضاً اتفاقية مع تينسنت لتطوير التصميمات الداخلية الذكية لسياراتها بالإضافة لتقنيات القيادة الذاتية، ومن خلال هذه الشراكة، تهدف جيلي إلى التطوير المشترك للمقصورات الذكية التي تتميز بمزيد من تطبيقات خدمات التنقل، وتُعد تينسنت أيضاً مستثمرة في شركات تصنيع السيارات الكهربائية تيسلا ونيو.

السؤال الآن، كيف ستبدو قمرة القيادة المستقبلية لسيارة جيلي؟ وفقاً لأحدث للسيدان الاختبارية التي كشفت عنها الشركة في 2019، فستتميز بلوحة عدادات حديثة مع أسطح ناعمة، كما ستأتي باجهزة قياس رقمية بالكامل، وشاشة نظام ترفيهي مستطيلة مستقلة.

وفي الختام، بالطبع، سيكون الذكاء هو مفتاح أي تصميم مستقبلي، لذا نتوقع أن تكون المزايا التي تستند إلى برمجيات معقدة وأجهزة أفضل متواجدة بشكل أساسي.