بي إم دبليو تعيد "الهجينة 330e" ضمن طرازات الفئة الثالثة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس ماركة بي إم دبليو مجموعة استثنائية من السيارات التابعة لفئة سيدان عالية الأداء، بالنسخة الأحدث من طراز الفئة الثالثة 2021.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات للبيع، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



أعادت بي إم دبليو النسخة الهجينة 330e ضمن فئات طراز الفئة الثالثة بنسخة 2021 الجديدة، مع تدعيم قوة محركها الكهربائي الهجين.





الأسعار

يتوفر من الطراز ثلاث فئات للبيع بأسعار مختلفة لعام 2021، الفئة الافتتاحية باسم 330i بتكلفة 42,245 ألف حصان، والفئة التي تليها باسم 330e بتكلفة 45,545 دولارا، وأعلى فئة تطرح من الطراز تطرح باسم M340i وبتكلفة 55,695 دولارا.

المحرك

يتوفر طراز الفئة الثانية بثلاثة خيارات فيما يخص المحرك، الأول توربيني بسعة 2.0 لتر ذو 4 أسطوانات ينتج قوة 255 حصانا، والثاني، محرك توربيني بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 385 حصانا، مع توفر محرك هجين لفئة 330e بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 288 حصانا.





التقنيات

ويطرح الطراز من بي إم دبليو بمنظومة تقنية، تدعم شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي، ونظام iDrive .

بالإضافة لنظام اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام ملاحي، مع وصلات USB للهواتف الذكية، في حين يفتقر الطراز لنظام أندرويد أوتو.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بأنظمة الحماية المساعدة للسائق، ويضاف له منها، نظام كاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار، والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.