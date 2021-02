الوفاق لصيانة السيارات تفتتح سادس فروعها لأول مره في مدينة أبها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت- في إطار سعيها الدائم للحفاظ على ريادتها ونيل ثقة العملاء، أعلنت الوفاق لصيانة السيارات عن توسيع شبكة فروعها من خلال افتتاح مركز أبها، ليصبح المركز السادس ضمن شبكة الوفاق لصيانة السيارات.

هذا ويقع المركز في صناعية راك بموقع مميز لخدمة مدينتي أبها وخميس مشيط، وحرصت الوفاق على تصميم المركز بشكل عملي لتوفر لعملائها كافة الخدمات، حيث تمت اقامة المركز على مساحة تجاوزت 4000 متر ليضم مواقف للسيارات ومستودع لقطع الغيار واستراحة للعملاء ومركز خدمة سريعة.

كما أنه وبفضل المساحة الواسعة فالمركز يضم أقسام خاصة بالكهرباء والميكانيكا والسمكره ومنطقة افران الرش وغرف التجهيز والمرافق الاخرى، حيث أن المركز يتسع لأكثر من 50 سيارة تحت الاصلاح و 60 سيارة انتظار.

وقد تم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات والمعدات والاجهزة اللازمة لأنواع الصيانات والإصلاحات المختلفة من كهرباء وفحص كمبيوتر واصلاحات ميكانيكا وسمكرة ودهان وفقا لأعلى المواصفات وأحدث التقنيات المعتمدة من قبل مصنعي السيارات، حيث يضم المركز نخبة من المهارات المدربة والمؤهلة الذين يعملون في بيئة ملائمة لضمان أعلى درجات الجودة والانتاجية، كما يعتمد المركز على شبكة ضخمة من موردي المواد وقطع الغيار من الوكلاء و العلامات التجارية المتخصصة في المملكة.

والجدير بالذكر أن مركز الوفاق لصيانة السيارات يستقبل جميع انواع السيارات والاعطال، كما يقدم المركز خدماتة لمختلف العملاء سواء كانت سيارات خاصة أو أسطول شركات أو جهات حكومية أو شركات تأمين.

يمكنك طلب خدمة الوفاق لصيانة السيارات عبر ما يلي:

واتساب: اضغط هنا

رقم الجوال: 0540442192

حسابات الوفاق لصيانة السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي:

تويتر – انستجرام – فيسبوك

