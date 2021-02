هيونداي بايون SUV تستعد للتدشين للمرة الأولى

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد هيونداي لتوسيع تشكيلة طرازات الاس يو في الخاصة بها، حيث علمنا أن صانعة السيارات الكورية ستُطلق الاس يو في الأصغر في تشكيلتها والتي ستحمل اسم بايون، وهو اسم مستوحى من المدينة الفرنسية باوني، وها هي هيونداي تُشوق لسيارتها الجديدة لتعطينا نظرة أولى على الاس يو في الأنيقة.

تعد السيارة الجديدة من الفئة B، وستتمتع بأحدث لغات التصميم من هيونداي، ما يُعطيها مظهراً عالي التقنية، ففي المقدمة، تحصل السيارة على مآخذ هواء بارزة عبر الواجهة الأمامية بالكامل، والتي تربط المصابيح النهارية، كما تمنحها الشبك الكبير حضوراً جريئاً، وقد تم فصل المصابيح الأمامية عن المصابيح النهارية، مما يعكس تصميم المصابيح المنفصل الذي شاهدناه في كونا.

وكما رأينا في الصور التشويقية السابقة، فإن الواجهة الخلفية من بايون تتميز بمصابيح خلفية مميزة على شكل سهم متصلة بشريط إضاءة كامل العرض، ولم تقدم هيونداي أية صور تشويقية للمقصورة بعد، لكن اللقطات التجسسية الأخيرة تُظهر أنها ستحصل على شاشة عائمة للنظام الترفيهي وأجهزة قياس رقمية.

نصل إلى القوة، حيث ستحصل الاس يو في الصغيرة الجديدة على نفس منصة i20، لذا يُتوقع أن تستعير محرك الهاتشباك سعة 1 لتر تيربو والذي يولد قوة تصل إلى 118 حصان، كما ستكشف هيونداي المزيد من التفاصيل حول بايون عند اقتراب طرحها في الأسواق في النصف الأول من عام 2021.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin