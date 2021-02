بورش تايكان 2021 ستاندر تنطلق رسمياً “المواصفات والسعر”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تواصل بورش توسيع تشكيلة تايكان 2021 بأمريكا حيث كشفت عن فئة ستاندر والتي تُسمى تايكان دون أية ألقاب إضافية، والجدير بالذكر أنه تم تدشينها في الصيف الماضي بالصين، في حين يبدأ سعرها بأمريكا من 79,990 دولار (300,000 ريال) أي أقل من تايكان 4S بـ 24,900 دولار (93,400 ريال).

سيتمتع الإصدار الأساسي بنظام دفع خلفي فقط، مع محرك كهربائي واحد مثبت في الخلف بقوة 402 حصان و344 نيوتن.متر من عزم الدوران في وضع التعزيز الزائد مع التحكم في الإطلاق، كما ستتوفر حزمة Performance Battery Plus، والتي ترفع القوة إلى 469 حصان و356 نيوتن.متر من عزم الدوران.

كما تأتي السيارة قياسياً مع بطارية ليثيوم أيون سعة 79.3 كيلووات/س، وتُستبدل بالحزمة سالفة الذكر ببطارية سعة 93.4 كيلووات/س، وبغض النظر عن البطارية المُختارة، فستتسارع تايكان من 0 إلى 96 كم/س في 5.1 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 230 كم/س، كما تقطع مسافة الرُبع ميل في 13.7 ثانية يقل بمقدار 0.2 ثانية مع حزمة البطارية الأكبر.

وبالنسبة للنطاق، فلم تكشف بورش بعد عن التصنيفات الرسمية للطراز الأمريكي، لكن النُسخة الصينية يُمكنها قطع مسافة 413 كم بشحنة واحدة، في حين تُقدم البطارية الأكبر نطاق يصل إلى 488 كم للشحنة الكاملة.

وتشتمل المزايا القياسية جنوط تايكان Aero مقاس 19 بوصة، ومكابح أمامية بستة مكابس، ومكابح خلفية بأربعة مكابس، مع نظام إدارة التعليق النشط من بورشه، بالإضافة إلى أنظمة الاتصال مثل Porsche Connect مع أبل كاربلاي وأبل ميوزيك، والتحديثات عبر الهواء.

وبشكل اختياري، يُمكنك الحصول على شاشة عرض علوية ومقاعد يُمكن ضبطها في 14 وضع، وأنظمة صوت مطورة، وشاحن بقدرة 19.2 كيلووات/س، كما يحصل المشترون على امتيازات مجانية لمدة ثلاث سنوات من Electrify America، ويُتوقع أن تبدأ المبيعات هذا الربيع في الولايات المتحدة الأمريكية.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin