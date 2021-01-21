“المرور” عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.

وأشار المرور إلى أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية، وجاء في التغريدة: “سعياً إلى تعزيز السلامة أثناء جريان الأودية والشعاب؛ وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على إضافة فقرة إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور بالنص الآتي “المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”).

وأشارت إدارة المرور في إنفوجراف توضيحي إلى أن مخالفة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 5,000 ريال إلى 10,000 ريال.