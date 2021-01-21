مقارنة بين هيونداي أكسنت وتويوتا ياريس.. أيهما أفضل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس النسخة الأحدث من هيونداي أكسنت 2021 مجموعة من السيارات بفئتها، وأبرزها تويوتا ياريس، التي لم تطرح منها نسخ جديدة.

ووضع موقع "كار أند درايفر" الطرازين في مقارنة تبرز الفارق فيما بينهما، من قوة محرك، وعدد فئات تتوفر للبيع، والتكلفة الرسمية.

الأسعار



وضمن خانة الأسعار وفيما يخص طراز هيونداي أكسنت سيتوفر منه للبيع 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم SE ستتوفر بسعر 16,390 دولارا، وأعلى فئة ستتوفر من طراز هيونداي أكسنت 2021 هي فئة Limited بسعر 20,495 دولارا.

في حين تتوفر من طراز تويوتا ياريس، 5 فئات للبيع، الفئة الافتتاحية باسم L sedan وتكلفتها 16,605 دولارات، وأعلى فئة باسم XLE hatchback وتكلفتها 19,705 دولارات.





المحرك

فيما يخص الفوارق بين محركات الطرازين، تأتي فئات هيونداي "أكسنت" بمحرك موحد، يتوفر بسعة 1.6 لتر وينتج قوة 120 حصانا وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، مع توفر فئات بناقل سرعة أوتوماتيكي من فئة CVT.

أما طراز تويوتا ياريس فيطرح بمحرك ذي 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 106 أحصنة، بعزم دوران 103 لفة/قدم.





التقنيات

ضمن الكماليات قارن الموقع بين القدرات التقنية للطرازين، وذكر أن طراز هيونداي "أكسنت" يحظى بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح ما بين 5.0 و7 بوصات، بالإضافة لوصلات USB، وخاصية بلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية، وأنظمة "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو، بالإضافة لراديو متصل بالقمر الصناعي.

على الجانب الآخر يطرح طراز تويوتا ياريس بمنظومة تقنية تشمل، شاشة معلومات بقياس 7 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ووصلات USB.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بعرض لأنظمة الأمن التي يطرح بها الطرازين، وذكر أن طراز "أكسنت" يحظى بأنظمة حماية أبرزها نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ.

في حين يتوفر طراز ياريس بأنظمة أمن أبرزها، نظام التنبؤ بالصدمات ولكن مجهز للتفعيل في حالات السرعة البطيئة فقط.