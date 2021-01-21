أوبل تطلق نسخة كهربائية من Combo Cargo

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أوبل الألمانية، الخميس، عن إطلاق نسخة كهربائية من سيارتها الخدمية Combo Cargo في الخريف، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.

وأوضحت أوبل، أن الموديل e-Cargo الجديد يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصانا، مع بطارية سعة 50 كيلووات/ساعة توفر للسيارة مدى سير يصل إلى 275 كلم وفقا لمعيار WLTP. ويمكن شحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% في غضون 30 دقيقة.

وينطلق الموديل الكهربائي e-Cargo الجديد من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 11.2 ثانية، بينما تقف سرعته القصوى على أعتاب 130 كلم/س.

ويمتاز الموديل الكهربائي e-Cargo الجديد بسعة حمولة قصوى تبلغ 4.4 متر مكعب.

ونهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الشركة الألمانية إطلاق سيارتها Zafira-e Life الكهربائية في الأسواق بسعر يبدأ من 52 ألفا و444 يورو.

وأوضحت الشركة أن الفان الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/ 136 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 260 نيوتن متر. وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة بسرعة قصوى 130 كلم/س.

وتتوفر للسيارة بطارية بسعة 50 كيلووات ساعة وأخرى بسعة 75 كيلووات ساعة، مع مدى سير يبلغ 230 كلم أو 330 كلم.

وتتوفر السيارة بثلاثة أطوال من 4.60 إلى 5.30 متر، مع مقاعد يصل عددها إلى تسعة، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 4500 لتر.

وتزخر السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل النوافذ الكهربائية ومساعد جزئي متوائم للحفاظ على السرعة ومساعد الحفاظ على حارة السير مع شاشة لمسية قياس 7 بوصات لنظام الملتيميديا وأنظمة دمج الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.