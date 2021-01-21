بمواصفات انسيابية.. انطلاق بي إم دبليو الفئة الثانية لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بانسيابية عالية وأداء ديناميكي متميز، تقدم ماركة بي إم دبليو نسخة 2021 الأحدث من طراز الفئة الثانية

الفئة الجديدة تمتلك قدرات تمكنها من منافسة موديلات مثل مرسيدس A-Class.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، يشمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات للبيع، وتكلفته الرسمية مع أبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

كان أبرز ما أجرته بي إم دبليو من تحديثات على نسخة 2021 من طراز الفئة الثانية، تدعيم منظومته التقنية، بإضافة نظام راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، وإضافة نظام أبل كار بلاي.





الأسعار

يطرح من طراز بي إم دبليو الفئة الثانية، 4 فئات بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم 230i كوبيه، وبتكلفة 36,895 ألف دولار، والفئة التي تليها 230i كونفيرتابل بتكلفة 42,845 ألف دولار، ثم فئة M240i كوبيه بتكلفة 47,345 ألف دولار، وأعلى فئة تطرح من الطراز هي فئة M240i كونفيرتابل بتكلفة 51,945 ألف دولار.

المحرك

ويطرح طراز الفئة الثانية بخيارين فيما يخص المحرك، الأول محرك توربيني ينتج قوة 248 حصان بسعة 2.0 لتر، والخيار الثاني محرك بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 335 حصان.





التقنيات

ويطرح الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس 6.5 بوصة، تعمل بنظام أبل كار بلاي، ويتوفر بها نظام ملاحي، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، مع توفر وصلات USB.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز الفئة الثانية من بي إم دبليو، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام، التنبؤ بالصدمات، الذي يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام استشعار للركن قادر على استشعار قرب السيارة من حواف الطرق وتجنبها، بالإضافة لنظام تقني للحفاظ على المسار.