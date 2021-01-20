معتقدات خاطئة عن كيفية خفض استهلاك البنزين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يسعى كثير من قائدي السيارات إلى إيجاد وسائل فعالة لتوفير إستهلاك البنزين في سياراتهم، وذلك بهدف توفير النفقات، وهناك العديد من المعتقدات الشائعة الخاطئة يتداولها السائقين في كيفية خفض الإستهلاك، لكنها في الحقيقة قد تزيد من استهلاك البنزين.

واليوم نقدم لكم 5 معتقدات خاطئة و5 حقائق عن أساليب توفير البنزين، وهي كما يلي:

1- معتقد خاطئ: يفضل استخدم البنزين الممتاز بدلاً من العادي.

الحقيقة: يجب استخدام البنزين الذي أوصت به الشركة المصنعة، حيث أنه البنزين الخاص بمحرك السيارة والذي يساعده على العمل بكفاءة عالية، كما أن استخدام الوقود الممتاز لن يؤثر في خفض الاستهلاك.

2- معتقد خاطئ: نفخ إطارات السيارات بصورة زائدة يقلل من عملية الاحتكاك بالأرض مما يسهل عمل المحرك.

الحقيقة: نفخ الإطارات بصورة زائدة يهدد سلامة السيارة ولا يساعد على خفض استهلاك البنزين، حيث أنه يعمل على خفض فعالية المكابح ويزيد من مخاطر انزلاق السيارة بشكل كبير.

3- معتقد خاطئ: تغيير مصفاة الهواء يسهل عمل المحرك ويقلل استهلاك البنزين.

الحقيقة: محركات السيارات الحديثة مزودة بحساسات تنظف وتعدّل تدفق الهواء مما يبقي جهاز تنقية الهواء نظيفاً.

4-معتقد خاطئ: غلق مكيف السيارة أثناء القيادة يوفر البنزين بشكل مضاعف.

الحقيقة: على عكس المعتقد، فإن فتح النوافذ عند القيادة على الطرق السريعة يتسبب في زيادة استهلاك البنزين، بسبب قوة اندفاع الهواء داخل السيارة مما يرفع من مقاومة السيارة له.