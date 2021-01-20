فورد موستنج الكهربائية بالكامل سيبدأ إنتاجها في 2028!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل الشركات على التخلص من محركات الاحتراق الداخلي بنهاية العقد الجاري. وفي هذا الشأن، زعم تقرير جديد أن من Autoline Daily أن موستنج ذات البابين ستصبح سيارة كهربائية وأن تبدأ فورد إنتاجها مع محرك ايكوبوست أو 8 سلندر في ديسمبر 2028، على أن تطرح بالأسواق كموديل 2029.

ويزعم التقرير أن موستنج الكهربائية ستكون الجيل التالي، ما يعني أن طراز الجيل السادس S550 سيستمر لسبع سنوات قادمة رغم إطلاقه أواخر 2013، ما يبدو غريبا!

لذا فإن أحد السيناريوهات المحتملة هو إطلاق طراز جيل جديد، S650، بمحركات احتراق داخلي لا تختلف كثيرا عن الموديل الحالي كموديل 2022 أو 2023. يتماشى هذا مع تقارير سابقة أشارت إلى دخول الطراز مرحلة الإنتاج في الربع الرابع من 2022 وأن يحظى بدورة حياة 8 سنوات. وأفادت شائعات حصول الطراز على نظام دفع رباعي.

هذا هو التفسير المنطقي للتقارير المتضاربة حول مستقبل السيارة الرياضية الشعبية، مع العلم أن الكثير قد يتغير بحلول 2028.