ترامب يعفو عن سارق أسرار تقنيات القيادة الذاتية من جوجل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في الساعات الأخيرة من رئاسته، أصدر دونالد ترامب ما مجموعه 73 عفوا و 70 تخفيفا. وشمل العفو مهندس سابق لدى جوجل سرق أسرار تجارية وصدرت في حقه عقوبة بالسجن.

مهندس جوجل وأوبر السابق هو أنتوني ليفاندوفسكي، الذي أقر بتهمة سرقة أسرار تجارية للتكنولوجيا القيادة الذاتية من قسم جوجل وايمو الربيع الماضي، قبل أن يؤسس شركة النقل بالشاحنات أوتو ويبيعها إلى أوبر.

في أغسطس من عام 2020، حُكم على ليفاندوفسكي بالسجن 18 شهرا، لكن تأجل تنفيذ الحكم بسبب جائحة كوفيد 19، حسب رويترز. وبعد العفو، لن يضطر للقضاء يوما واحدا خلف القضبان.

وكان مهندس جوجل السابق قد سرق أكثر من 14,000 مستند إلى جهاز اللابتوب الخاص به قبل مغادرته، بما في ذلك جداول التطوير وتصميمات المنتجات.

كان هذا خلال مفاوضاته مع أوبر، التي قيل إنها بذلت كل ما في وسعها لضمان عدم إحضاره مستندات مسروقة من وايمو. لكن لم يشفع لها، وأضطرت إلى تسوية قدرها 245 مليون دولار لشركة ألفابت.

ألفابت كانت قد علقت على العقوبة في حق المهندس بأنها “انتصار لقوانين الأسرار التجارية”. ولم تصدر تعليقا حتى اللحظة بشأن قرار ترامب.