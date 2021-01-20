كيف تجري عملية تغيير زيت السيارة بجراجك الخاص؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 6 خطوات مبسطة، يمكن اتباعها لإجراء عملية تغيير زيت السيارة دون الحاجة لاصطحابها لورشة مخصصة لذلك

قدم موقع "كار آند درايفر" في تقرير متميز، 6 خطوات مبسطة، يمكن اتباعها لإجراء عملية تغيير زيت السيارة دون الحاجة لاصطحابها لورشة مخصصة لذلك، مع توفير العديد من النفقات بالقيام بها في جراشك الخاص.

وفي البداية، ذكر الموقع أنه للتعرف على النوع المناسب للزيت الذي تحتاجه سيارتك، دائما ما تقدم ماركات السيارات النوع المناسب للزيت في كتيب مواصفات السيارة.

ويقوم الموقع في هذا التقرير، بتقديم خطوات إرشادية لتغيير زيت السيارة على طراز اكيورا TSX، غير أن العملية متطابقة في غالبيتها على جميع السيارات من هيونداى وحتى "هامر".

وقبل البدء في عملية تغيير الزيت، يلزم أولا تحددي كمية الزيت الذي تحتاجه السيارة، ويستدل على ذلك بالإطلاع على كتيب السيارة، مع شراء منقي أو مصفي للزيت من الشوائب، يكن مناسب لنوع وموديل السيارة، وعدد من أدوات الصيانة، مثل مفتاح ربط مناسب في قياسه لفتح خزان الزيت، بالإضافة لقفازات للوقاية من التلطخ بالزيت والحفاظ على نظافة اليد.

الخطوة الأولى

يجب أن تمتلك في جراشك الخاص رافعة تمكنك من رفع السيارة لمستوى عال، يسهل من عملية تفقد المنطقة اسفلها، وفتح خزان الزيت، وتغيير "فلتر الزيت" بسهولة، مع التأكد من كفاءة الرافعة لتجنب أي حادث أثناء عملية تغيير الزيت.





الخطوة الثانية

الخطوة الثانية، هي فتح خزان الزيت باستخدام مفتاح الربط المناسب، ووضع حاوية أسفل من فتحة الخزان، ليصب بها الزيت القديم حتى يتم تفريغ الخزان بالكامل، وأيضا ليصب به شوائب الزيت التي تجمعت في المنقي عند فكه لتغييره، على أن تكن سعة الحاوية لا تقل عن جالون.





الخطوة الثالثة

تغيير المصفى المستهلك للزيت، وهو عبارة عن أسطوانة، تتمركز بجانب خزان الزيت، ويتم إزالة منقي الزيت من السيارة يدويا أو باستخدام مفتاح ربط وفك مخصص لهذه المهمة، وعقب إزالة الـ"فلتر"، يتم تنظيم منطقته الداخلية بممسحة يدوية، لتجهيزها للبديل.

ويجب الحرص على إزالة قطعة مطاطية تعتبر الصمام الملحق بالفلتر القديم، الذي ساهم في تثبيته، ويتم إزالة مع الفلتر عند استبداله حتى يمكن تثبيت الفلتر الجديد بشكل محكم.





الخطوة الرابعة

يتم غلق فتحة خزان الزيت بإحكام، وتركيب "فلتر" منقي للزيت جديد بديلا للمستهلك، ثم إنزال السيارة بعد مسح آثار عملية تفريغ الزيت القديم.









الخطوة الخامسة

إعادة ملء السيارة بالنوع المناسب لها من الزيت، ويستدل على هذا النوع بالرجوع لكتيب إرشادات السيارة لاستخدام النوع المناسب لها.





الخطوة السادسة

هي الخطوة الأخيرة، والتي يقوم بها مالك السيارة بتفقد عمق الزيت باستخدام مقياس الزيت، ليطمأن من عدم وجود أي تسريب، بالتأكد من أن خزان الزيت ممتلئ عن آخره.