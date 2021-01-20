الأسهم الأوروبية تحلق مع تنصيب بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلقت الأسهم الأوروبية، ختام جلسة الأربعاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى خطة تحفيز أمريكية ضخمة مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وحققت الأسهم الأوروبية مكاسبها بعد تقارير نتائج مشجعة من إيه.إس.إم.إل الهولندية لمعدات صناعة الرقائق وريتشمونت السويسرية للمنتجات الفاخرة.

وحسب رويترز، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7%، بعد أن تلقى بعض الدعم الإضافي من صعود السوق الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وتتجه الأنظار إلى تنصيب بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، إذ يراهن المتعاملون على خطة أكبر للإغاثة من الجائحة، ومزيد من الإنفاق على البنية التحتية في ظل الإدارة الجديدة من أجل تدعيم الاقتصاد الذي يعصف به الوباء.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 20 عاما بعد ارتفاع سهم "إيه.إس.إم.إل" 3% إلى ذروة غير مسبوقة بفضل مبيعات فصلية فاقت التوقعات.

وزاد سهم ريتشمونت 2.8%، بعد الإعلان عن زيادة المبيعات ربع السنوية 5% بفضل إنفاق صيني سخي على منتجات علامتها التجارية كارتييه.

وقفز سهم بوربري 3.9% بعد أن حققت أهدافها السنوية، قائلة إن ارتفاع المبيعات عزز هامش الأرباح السنوية، بينما ظل الطلب الآسيوي قويا.

وقال كونور كامبل، المحلل المالي لدى سبريد إكس "أي مؤشر على تحسن الإنفاق بمتاجر التجزئة في الصين سوف يعزز الأسواق الغربية وأولئك المنكشفين انكشافا كثيفا على الصين".

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا، الخميس، حيث من المتوقع ألا يحيد عن السياسات المتبعة، لكنه قد يواجه أسئلة بخصوص التوقعات التي تكتنفها صعوبات متزايدة بعد شهر فحسب من إطلاقه تحفيزا جديدا لاقتصاد منطقة اليورو.

وجرى تنصيب الرئيس بايدن، اليوم الأربعاء، وسط توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقا تحفيزيا ضخما بما يعزز الطلب.

ويترقب المستثمرون الآن خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، للحصول على تفاصيل بشأن حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار.