كيا قد تصنع سيارة آبل القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر الشائعات حول سيارة أبل القادمة منذ فترة طويلة، وها هو تقرير جديد يؤكد أن إنتاجها قد تم تسليمه إلى كيا، بعد أن كان من المقرر أن تقوم هيونداي بصناعتها، فوفقاً لموقع eDaily الكوري، فإن كيا لديها خطط لبناء سيارة أبل في مصنعها بولاية جورجيا الأمريكية.

وفقاً لـ eDaily، فقد قررت هيونداي عدم تصنيع السيارة لأنها مهتمة أكثر حالياً بتنمية علامتها التُجارية، وهُناك أيضاً من مخاوف من أن شركة أبل قد ترغب في تولي المسؤولية في المشروع، وترك هيونداي مصنعها ليكون موطناً لبناء سيارة أبل بالولايات المتحدة.

ما نعرفه حتى الآن هو أن سيارة أبل لا تزال بعيدة عن الإنتاج، وبالرغم من ذلك، فإن بعض التقارير تقول أنها قد تصل قبل نهاية العام، على أن يتم إطلاق نسختها الإنتاجية في 2024، كما نعلم أنها ستكون كهربائية بالكامل، مع بطارية أحادية المستوى توفر نطاق أطول وأكثر أماناً من البطاريات الحالية، كما ستكون ذاتية القيادة بالكامل باستخدام مستشعرات الليدار التي طورتها أبل.

ومن المثير للاهتمام أنه يُقال أن سيارة أبل ستكون سيارة خاصة بدلاً من كونها سيارة مصممة لخدمات مشاركة الركوب، لكن سيتعين علينا الانتظار لنرى ما سيحدث خلال السنوات القليلة المُقبلة، حيث لا توجد تأكيدات على أي من المعلومات الخاصة بالسيارة حتى الآن.