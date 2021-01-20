هينيسي رام TRX تنطلق رسمياً بقوة 1,012 حصان!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – رام 1500 TRX هي وحش بكل معنى الكلمة بقوة 702 حصان و881 نيوتن.متر من عزم الدوران من مُحرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.5 ثانية، لكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة لـ هينيسي، حيث قررت أن تجعلها أسرع من ذلك!

كشفت شركة التعديل عن ماموث 1000، وهي نُسخة معدلة من TRX، مع ترقيات تصميمية عديدة تشتمل على جنوط مقاس 20 بوصة جديدة، وشريط ليد جديد في الواجهة وقُضبان في المقدمة، وغيرها الكثير، حيث تصفها الشركة بأنها الحزمة الأولى، ما يجعلنا نعتقد أن هُناك نُسخ أخرى أكثر قوة قادمة قريباً.

وبالنسبة للقوة، فتستمد السيارة قوتها من محرك هيلكات V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر يولد قوة 1,012 حصان، وعزم دوران يبلغ 1,314 نيوتن.متر، وذلك بفضل الشاحن الفائق المتطور، وبعض الترقيات الميكانيكية الأخرى مثل نظام العادم عالي التدفق وغيرها، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 3.2 ثانية فقط، ما يجعلها أسرع بيك اب في العالم.

وفي الختام، إذا أردت الحصول على واحدة، فمن الأفضل أن تُقدم طلبك بسرعة، حيث تقول هينيسي أنها ستصنع 200 نسخة فقط من البيك آب لعام 2021، كل واحدة منها بتكلفة 135,350 دولار (507,500 ريال) دون احتساب رسوم التوصيل.