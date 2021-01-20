مواصفات وعيوب سيارة "إيجل 580" لعام 2021 وسعرها في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السيارة الرياضية إيجل 580 لعام 2021 يمكنك التعرف على مواصفاتها وإمكانياتها وأيضا العيوب وسعرها المتداول في مصر,.

سيارة إيجل 580 لعام 2021 من السيارات الرياضية الكبيرة متعددة الإستخدامات"SUV"، ولها الكثير من المواصفات الرائعة التي تجعلها سيارتك لهذا العام، وفي التقرير التالي أهم مواصفات وعيوب سيارة إيجل Eagle) 2021) وأسعارها.





مواصفات سيارة إيجل 580 2021:

السيارة بمحرك رباعي بسعة 1500 سي سي تربو بقوة 165 حصان بعزم أقصى للدوران 220 نيوتن / المتر، وبسرعة قصوى 240 كم/ الساعة. تتسارع إيجل 580 من الثبات وحتى 100 كم في 12 ثانية، كما أن متوسط إستهلاك الوقود 7.1 لتر لمسافة تصل نحو 100 كم. ناقل حركة CTV من 6 سرعات. يبلغ طول السيارة حوالي 4680 مم، وعرضها 1845 مم، وارتفاعها 1715 مم.

وسائل الأمن والسلامة:

تحتوي السيارة على نظام الفرامل مانع للإنغلاق ABS، مع نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD. إيجل 580 تحتوي على نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة للفرامل BAD، وأنظمة لصعود المرتفعات. يوجد بالسيارة فرامل كهربائية ونظام مراقبة لضغط الإطارات، كما تحتوي على حساسات ركن خلفية، وكاميرا في الخلفية. غلق مركزي لأبواب السيارة عند السير، كما يوجد نظام منع تشغيل المحرك وحمايتها من السرقة.

المواصفات الخارجية للسيارة:

مرايات كهربائية جانبية قابلة للطي أوتوماتيك، ومدعمة بخاصية التسخين. يوجد فتحة في السقف. مقابض مميزة للأبواب من الكروم. مصابيح خلفية وأمامية LED، ويوجد إضاءة نهارية. جنوط السيارة بمقاس 17 بوصة. يوجد كشافات للضباب أمامية LED.





المواصفات الداخلية للسيارة:

تحتوي على تكييف يعمل أوتوماتيكيا، ويوجد فتحات خلفية للتكييف. شاشة بمقاس 7 بوصة تعمل باللمس مزودة براديو FM. يوجد USB ونظام ملاحي GBS. السيارة مزودة بـ 6 سماعات ويوجد بها نظام صوتي مميز جدا. مقاعد السيارة وعجلة القيادة مكسوة بالجلد الطبيعي.

عيوب 2021 Eagle 580:

سعر السيارة مرتفع نسبيا مقارنة بالسيارات المنافسة لها. عدم توفر قطع الغيار. المحرك يوجد به صوت عال أثناء التشغيل. الخامات التي تم تصنيع السيارة منها ليست مثالية مقارنة بغيرها.

أسعار سيارة إيجل 580 موديل 2021

قد بلغ سعر سيارة إيجل 580 لهذا العام في مصر حوالي 335 ألف جنيه.