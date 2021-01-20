قائمة الشاحنات "الخارقة" التي لا يتجاوز سعرها 20 ألف دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر حاليا مجموعة من الشاحنات عالية الأداء، التي تتمتع بمحركات قوية وعزم سحب خارق، وبتكلفة زهيدة لا تتجاوز 20,000 ألف دولار

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أقوى الشاحنات التي تتوفر حاليا بتكلفة لا تتجاوز 20 ألف دولار، وتضم شاحنة Lincoln Blackwood التي تتوفر إحدى فئاتها لعام 2020 بتكلفة لا تتجاوز 20 ألف دولار.



وشاحنة F-150 من ماركة فورد، الذي يتوفر موديلها المطروح لعام 2015، بتكلفة حالية لا تتجاوز 20 ألف دولار، وتعمل بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر.

من بعدها، ضمت القائمة، موديل 2009 من شاحنة هامر H3T، التي تتوفر حاليا بالأسواق بقيمة سوقية لا تتجاوز 20 ألف دولار.

وموديل عام 2014، من شاحنة Chevrolet Silverado 2500HD التي تتوفر بنفس القيمة السوقية، وتعمل بمحرك بسعة 6.6 لتر، V8 ينتج قوة 397 حصان.

ومن ماركة تويوتا، ضمت القائمة، موديل عام 2015 المطروح من شاحنة "توندرا"، التي تتوفر حاليا بنفس القيمة السوقية، وتعمل بمحرك V8.

ومن موديلات 2015 أيضا، جاءت ضمن القائمة، شاحنة GMC Sierra 1500، التي تتوفر بقيمة سوقية لا تتجاوز 20 ألف دولار، وتعمل بمحرك V8 بسعة 5.3 لتر.

وجاءت ضمن القائمة أيضا شاحنة فورد F-250 Super Duty موديل عام 2015، التي تتوفر حاليا بقيمة سوقية لا تتجاوز 20 ألف دولار، وتعمل بمحرك V8 بسعة 6.7 لتر.

ومن ماركة شيفروليه، ضمت القائمة، موديل 2011، الذي طرح من شاحنة Chevrolet Avalanche التي تتوفر حاليا بقيمة سوقية لا تتجاوز 20 ألف دولار، وتعمل بمحرك V8.

من بعدها، جاءت ضمن القائمة، شاحنة كاديلاك Escalade EXT موديل عام 2009، التي تتوفر حاليا بنفس القيمة السوقية، وتعمل بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر.