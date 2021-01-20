تنصيب بايدن ونتفليكس يقفزان بالأسهم الأمريكية لمستويات قياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت الأسهم الأمريكية لتقترب من مستويات قياسية في بداية تداولات الأربعاء، مع استعداد جو بايدن لتولي مهام رئاسة الولايات المتحدة.

وقفز سهم نتفليكس بعد قول الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج المسلسلات التلفزيونية والأفلام.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 145.4 نقطة بما يعادل 1.10% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 13342.548 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 87 نقطة أو 0.28% مسجلا 31017.54 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 17.30 نقطة أو 0.46% إلى 3816.22 نقطة.

ويجري تنصيب الرئيس بايدن، اليوم الأربعاء، وسط توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقا تحفيزيا ضخما بما يعزز الطلب.

ويترقب المستثمرون الآن خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، للحصول على تفاصيل بشأن حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار.