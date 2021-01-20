كامالا هاريس: عهد جديد يبدأ بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت كامالا هاريس، النائبة المنتخبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن عهدا جديدا يبدأ اليوم في أمريكا.

وأضافت أنه :" بلادنا على مسار جديد إلى الأمام".

تصريحات هاريس تأتي قبيل ساعات من أداء اليمين الدستورية كنائبة منتخبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

والأربعاء، احتفل سكان قرية أجداد نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كمالا هاريس في الهند بتنصيبها، عبر توزيع الطعام وإطلاق الألعاب النارية.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" الصادرة باللغة الإنجليزية ومقرها سنغافورة، أن ثولاسيندرابورامو، القرية التي تقع على بعد حوالي 320 كيلومترًا من مدينة تشيناي الجنوبية، هي مسقط رأس جدها الهندي التي ولد فيها منذ أكثر من قرن.

وأشارت الصحيفة إلى توزيع مفكرات عليها صورة الرئيس المنتخب جو بايدن، وهاريس في شتى أنحاء القرية.

وقال مالك متجر بالقرية يدعى جي مانيكاندان: "أقام سياسي محلي صلاة خاصة، وقام سكان القرية بتوزيع الطعام والحلوى وإشعال المفرقعات منذ الصباح".

وتختلف تلك المشاهد عن أجواء واشطن، التي جرى إغلاقها بسبب مخاوف أمنية وتهديدات فيروس كورونا المستجد، حيث من المقرر أن يؤدي بايدن وهاريس اليمين في وقت لاحق الأربعاء.

وزارت هاريس، التي ولدت لأم هندية وأب جامايكي، كلاهما هاجر إلى الولايات المتحدة من أجل الدراسة، القرية عندما كانت بعمر خمسة أعوام، وتذكرت المشي مع جدها على شاطئ تشيناي.

وعلى نحو منفصل، أنشأ الفنان سودارسان باتنايك تمثالًا من الرمل على شكل بايدن وهاريس.

وأصبحت هاريس أول امرأة تشغل منصب نائب لرئيس الولايات المتحدة وأول امرأة من أصل جنوب أسيوي تتولى هذا المنصب.