الفا روميو ومازيراتي ستعودان للمنافسة بقوة في الأسواق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اندمجت كل من فيات كرايسلر وبيجو سيتروين رسمياً، وبالطبع ستؤثر هذه الخطوة على إدارة العلامات التُجارية، وقد أجاب كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي للمجموعة الجديدة ستيلانتيس عن بعض الأسئلة الهامة بخصوص العلامات التُجارية.

لم يُجب الرئيس التنفيذي بشكل مباشر على الأسئلة المتعلقة بمستقبل كرايسلر، إلا أنه أكد خطط الشركة الفورية فيما يتعلق بعلاماتها التجارية العديدة، حيث قال: “نريد الاحتفاظ بالعلامات التُجارية، لأننا نعتقد أنها تُمثل أصلاً قوياً، ولدينا الكثير من العمل لتوضيح وضع العلامات التُجارية”.

وعندما سُئل عن خططه للعلامات التُجارية الإيطالية مثل ألفا روميو ومازيراتي، فقد قال: “من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكننا نُدرك القيمة العالية لهاتين العلامتين، لذلك، نهدف إلى دراسة نموها المربح، وسنجد طريقة لمساعدتهما على التقدم، وليس لدينا أي نية لفعل أي شيء آخر غير دعمهم ومساعدتهم”.

في حين تمتلك مازيراتي خططاً مستقبلية للكهربة، وستستفيد بشكل كبير بلا شك من الاندماج، ورُبما تعوض بعض طرازات ألفا روميو التي تم إلغاؤها مثل 8C وGTV، وإصدار البابين من جوليا كوادريفوجليو.، كما أوضح تافاريس أن مٌشاركة المنصات والمكونات سيُصبح أكبر طالما أن المستهلكين ينظرون على أنها سيارات مختلفة تماماً.

يُذكر أن ستيلانتيس تبيع حالياً 29 طراز كهربائي عبر 14 علامة تُجارية، مع خطط لإضافة عشرة أخرى بحلول نهاية 2021، وتُخطط الشركة لتوفير نسخة كهربائية واحدة من كل طراز عالمي بحلول عام 2025، وهو هدف لا يُمكن تحقيقة إلا بمساعدة تقنيات بيجو سيتروين.

