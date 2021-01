مرسيدس EQA الجديدة كلياً تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت مرسيدس الستار عن EQA الجديدة كلياً، وهي أصغر سيارة كهربائية للعلامة حتى الآن وأرخصهم.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 190 حصان وعزم 375 نيوتن متر ونظام دفع أمامي، مع بطارية ليثيوم أيون 66.5 كيلوواط\س بمدى تقديري 426 كيلومتر لكل شحنة.

وتنوي مرسيدس طرح نسخ أخرى لـ EQA بأنظمة دفع رباعي وقوة تصل إلى 268 حصان للفئة الرائدة في المجال مع مدى يتعدى 500 كيلومتر.

وتشارك EQA الكثير من مواصفاتها وتصميمها مع موديل GLA، مع تميزها بمصابيح أمامية وخلفية LED جديدة ومصدات مختلفة وتصاميم جديدة للجنوط.. ويشارك الموديلان نفس التصميم الداخلي للوحة القيادة، مع شاشتين 10.25 إنش اختيارتين، أو شاشتين 7 إنش قياسيتين.

ويمكن شحن 70% من البطارية خلال نصف ساعة بالشواحن السريعة، مع إضافة محرك كهربائي ثاني للفئات الأكثر قوة من EQA على المحور الخلفي لتوفير الدفع الرباعي.

وستنطلق مرسيدس EQA في الأسواق الأوروبية في الربيع بأسعار ألمانية تبدأ من 38,540 يورو – 175,000 ريال بعد الدعم الحكومي للكهرباء.

