أبرز الأسئلة والمعلومات حول تأجير السيارات لدى يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهي تسعى دائماً لتحقيق رضا عملائها التام عبر مجموعة خدماتها المقدمة داخل المملكة، وبجانب حرصها على راحة العميل فهي أيضاً تسعى لتوفير كافة المعلومات والتي من شأنها أن تسهل من عملية التأجير، ونستعرض فيما يلي أبرز التساؤلات حول تأجير السيارات من يلو.

ماذا تفعل إذا تعرضت لحادث سيارة مستأجرة من يلو؟

في حالة وقوع حادث لاقدر الله، اتصل بالشرطة على الفور ثم اتصل بفرع يلو الذي استأجرت منه السيارة في أقرب وقت ممكن.

يجب إبلاغ الشرطة عن أي إصابات جسدية نتيجة للحادث في موقع حدوثها، كما أنه مطلوب تقديم كافة المستندات المطلوبة عن الحادث لفرع يلو.

ماذا يحدث في حالة حدوث تلف-ضرر بالسيارة خلال فترة التأجير؟

أنت مسؤول عن أي تلف أو أضرار لحقت بالسيارة خلال فترة التأجير ناجمة عن أي سبب بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاصطدام، السرقة، تلف الإطارات، الفيضانات، الحرائق أو غيرها من أعمال الطبيعة.

ماذا لو أنني لست مسؤولا عن الحادث أو الأضرار التي لحقت السيارة؟

إذا كان لدى يلو معلومات عن الطرف الآخر، فإنه سيتم ملاحقته ومطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار، ومع ذلك مطالبة الطرف الآخر لا تعفيك من التزاماتك التعاقدية لدفع ثمن الأضرار إذا ثبت أنك الطرف المخطئ في تقرير المرور.

نسيت شيئا في سيارتي التي قمت بتسليمها، ماذا أفعل؟

إذا كنت قد تركت أغراضاً شخصية بالسيارة، اتصل على الفور بفرع يلو الذي سلمت فيه سيارتك بحيث يتمكن موظفي الشركة من تفقد السيارة والبحث عن أغراضك وإبلاغك على رقم الهاتف المسجل في عقد الإيجار.. يوصى بشدة أن يتم الإبلاغ عن الأشياء المفقودة في أقرب وقت ممكن وسوف يتم بذل قصارى الجهد للعثور عليها.

هل أنا مسؤول عن سداد تذاكر وقوف السيارات والمخالفات المرورية؟

أي تذاكر وقوف السيارات أو المخالفات المرورية التي تسبب فيها المستأجر، يعتبر مسئول عن سدادها.

يمكن لي أن استخدم السيارة خارج المملكة العربية السعودية؟

يسمح استخدام السيارة خارج المملكة فقط لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الحصول على خطاب تفويض من فرع تأجير السيارات للاستخدام خارج المملكة ومصدق من الغرفة التجارية.

هل يلو تبيع السيارات؟

يلو تقوم ببيع السيارات المستعملة فقط، حيث تقوم بتحديث الأسطول باستمرار وتحويل الموديلات الأقدم إلى البيع لاستبدالها بالأحدث ولديها صالة عرض للسيارات المستعملة مع فريق عمل متميز لجعل شراء سيارة مستعملة أكثر سهولة ويسراً.

هل يمكنني تسليم السيارة إلى فرع آخر بخلاف الذي استأجرت منه, هل هناك رسوم اخرى ؟

نعم يمكنك تسليم السيارة إلى أي فرع آخر تابع للوفاق، ولكن هناك رسوم عند التسليم في فرع تابع لمنطقة أخرى.

هل يمكنني تغيير وقت ارجاع السيارة بعد أن استلمتها؟

المفترض أن يتم إرجاع السيارة في الوقت المحدد في عقد الإيجار، إذا كنت بحاجة لإطالة فترة التأجير الخاصة بك، يجب الإتصال بالفرع مباشرةً لتمديد الإيجار لك، وستجد رقم الفرع على عقد الإيجار.

ما هي شروط ومتطلبات الإيجار من يلو؟

الحد الأدنى للسن (21) سنة، رخصة قيادة سارية المفعول ويجب أن تكون سارية خلال فترة الإيجار، بطاقة الهوية الخاصة بالسعوديين، والإقامة وخطاب من الكفيل لغير السعوديين.

هل تقدم يلو خدمة الطوارئ على الطريق؟

نعم تقدم يلو خدمة المساعدة على الطرق على مدار الساعة، فقط اتصل على خدمات العملاء على الرقم المجاني (920002909) لاتخاذ الإجراء المناسب.

هذا ويمكنك تأجير سيارتك عبر موقع أو تطبيق يلو وذلك يتضمنه الدفع، الحجز، تنفيذ العقد عبر الخدمة الإلكترونية المتكاملة.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور