أقوى سيارات الدفع الأمامي في 20 عاما.. طرازات خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد نظام الدفع الأمامي من أبرز ما يميز السيارات عالية الأداء والخارقة، ويعد ضمن الكماليات المميزة بالفئات المتقدمة للسيارات.

وفي تقرير بالصور،عرض موقع "كار أند درايفر" قائمة، أسرع السيارات العاملة بنظام الدفع الأمامي في 20 عاما.

وقيم الموقع هذه السيارات، وفق معدل تسارعها من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة، وفي مقدمة القائمة، جاء طراز Mini JCW GP من ماركة ميني كوبر، موديل عام 2021 .



وفي المركز الثاني ،جاء طراز هيونداي Veloster N DCT، موديل عام 2021 الذي تمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.

وثالثا، جاء طراز هوندا Civic Type R، موديل عام 2020 الذي تمتع بمعدل تسارع لفترة القياس خلال 4.9 ثانية.

وفي المركز الرابع، جاء طراز هيونداي Sonata N Line، موديل عام 2021 الذي تمتع بمعدل تسارع خلال 5.0 ثانية.

وفي المركز الخامس، جاء طراز فولكسفاجن Scirocco R، موديل عام 2013.

وفي المركز السادس، جاء طراز Dodge SRT-4 ، موديل عام 2004.

وجاء طراز فولفو S60 T6 Drive-E FWD ، موديل عام 2015 في المركز السابع بفترة 5.3 ثانية.

وضمت القائمة، طراز Mazdaspeed 3، موديل عام 2007 الذي جاء في المركز الثامن خلال 5.3 ثانية.