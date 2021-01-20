قبيل رحيله.. "يوتيوب" يعاقب ترامب مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة جوجل، إنها ستمنع الرئيس دونالد ترامب من تحميل مقاطع مصورة أو البث المباشر على قناته على يوتيوب لمدة سبعة أيام إضافية.

ومنع موقع "يوتيوب" ترامب من نشر مقاطع مصورة قبل أسبوع بسبب انتهاك السياسات المتعلقة بالمحتوى قائلا :إن "التعليق لمدة سبعة أيام أخرى عقوبة مطلوبة".



ومن المقرر أن يخلي ترامب البيت الأبيض اليوم الأربعاء مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار لترامب مبنى الكونجرس الأمريكي، عندما بدأ جلسة للتصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن.

وقالت جوجل "في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل، سيتم منع قناة دونالد جيه ترامب من تحميل مقاطع مصورة جديدة أو البث المباشر لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل، وكما ذكرنا سالفا سيستمر وقف التعليقات ضمن المقاطع المصورة من القناة إلى أجل غير مسمى".

والأربعاء الماضي، أزال موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو للرئيس ترامب، وحظره من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وبحسب بيان صادر عن "يوتيوب" فقد تمت "إزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياسات الموقع".

ولفت "يوتيوب" إلى أنه "قام بتقديم إنذار أول وتم منع دونالد ترامب من تحميل أي مواد لمدة 7 أيام"، مضيفا: "قمنا بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى لمخاوف تتعلق بالسلامة".

حذف "يوتيوب" فيديو للرئيس ترامب ليس الأول، فقد حذفت الشركة سابقا و"فيسبوك" أيضا تسجيلا مصورا للرئيس الأمريكي أكد فيه أن الانتخابات زورت، وطالب مناصريه في واشنطن بالانصراف.

وقال جاي روزين نائب رئيس "فيسبوك" للنزاهة في تغريدة عبر "تويتر": "شركة التواصل الاجتماعي حذفت الفيديو لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلا من أن يقلصها".

وقيدت شركة "تويتر" قدرة المستخدمين على إعادة نشر الفيديو "بسبب خطر العنف"، وفرضت الشركة قيودا على "تغريدة" لاحقة لترامب أعلن فيها مرة أخرى فوزه بالانتخابات.