مجلس الوزراء يضيف فقرتين جديدتين إلى جداول نظام المرور السعودي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية “واس” الخاصة بأخبار مجلس الوزراء والبيانات الرسمية، عن إضافة المجلس لفقرة جديدة تخص رسوم لوحات المركبات بأنواعها.

وفي التفاصيل، أضاف مجلس الوزراء فقرة تحمل الرقم ( 14 ) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها – المرافق لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ – باسم ( لوحة بشعار مميز ) بقيمة ( 800 ) ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار.

وأضاف المجلس أيضًا فقرة تحمل الرقم ( 6 ) إلى جدول المخالفات رقم ( 7 ) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ، بالنص الآتي” المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”.