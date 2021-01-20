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مجلس الوزراء يضيف فقرتين جديدتين إلى جداول نظام المرور السعودي

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الحساب الرسمي لوكالة الأنباء “واس” الخاصة بأخبار مجلس الوزراء والبيانات الرسمية، عن إضافة المجلس لفقرة جديدة تخص رسوم لوحات المركبات بأنواعها.

وفي التفاصيل، أضاف مجلس الوزراء فقرة تحمل الرقم ( 14 ) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها – المرافق لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ – باسم ( لوحة بشعار مميز ) بقيمة ( 800 ) ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار.

وأضاف المجلس أيضًا فقرة تحمل الرقم ( 6 ) إلى جدول المخالفات رقم ( 7 ) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ، بالنص الآتي” المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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