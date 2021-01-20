المرور يوضح شروط استبدال لوحات السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن شروط استبدال لوحات السيارات.

واستفسر المتابع، قائـلًا: “عندي سيارتين خصوصي جيب وصني بحط اللوحة الصني للجيب لانها مميزة وكلهم باسمي ماهو الإجراء والتكلفة”.

وأوضحت إدارة المرور أنّ استبدال لوحات السيارات يتطلّب أن تكون لمالك واحد، وتسدد عن طريق الحساب البنكي للسيارات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل سيارة، تحت خيار استبدال لوحات السيارة للمالك أو خيار تغيير لوحات السيارة.