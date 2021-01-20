المرور يوضح غرامة مخالفة وضع الستائر داخل السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من وضع الستائر داخل السيارة.

وأوضحت إدارة المرور أن وضع الستائر داخل السيارة يعد مخالفة للأنظمة المرورية في المملكة؛ وفقًا لجدول المخالفات رقم ٢، وقالت إدارة المرور في ردّها على أحد المتابعين: “يعد وضع الستائر مخالفة مرورية وفقاً لجدول المخالفات رقم ٢ فقرة ١٠ (وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق)”.

وأضافت أن مخالفة وضع الستائر داخل السيارة تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 إلى 300 ريال، وفقًا لجدول المخالفات المرورية.