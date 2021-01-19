موجز الخليج 365 الاقتصادي.. موازنة السودان وأزمة لبنان وسوق النفط

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أعرب عدد من صناع القرار في عدد من الشركات والمؤسسات عن تفاؤلهم الواسع بشأن انتعاش التجارة في أعقاب فيروس كورونا.

أقر مجلس السيادة ومجلس الوزراء السوداني الثلاثاء، موازنة العام المالي 2021، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في أسعار السلع.

تتوقع منظمة "أوبك" أن تتعافى أسواق النفط خلال العام الجاري 2021، بعد حالة الضبابية التي سادت خلال 2020 بسبب فيروس كورونا.

باتت الطاقة المتجددة ركيزة أساسية من ركائز تحقيق التنمية المستدامة كما تشكل خيارا مثاليا من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي.

استقرت أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 19 يناير 2021، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا بنسبة 0.1% إلى 1837.79 دولار للأوقية.

تناقش قمة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الافتراضية، صياغة أجندة التنمية المستدامة برؤية تهدف إلى تحقيق التعافي لمرحلة ما بعد "كوفيد 19".

تذبذب أداء قطاع المصارف الأمريكية بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا، ومع ذلك فإن معظم الألم بالنسبة للبنوك لم يأت بعد.

في تصعيد جديد لأزمة مصرف لبنان، تلقت السلطات القضائية طلب تعاون من سويسرا بشأن تحويلات مالية تخص رياض سلامة.