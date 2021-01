نيسان ارمادا 2021 تعلن عن أسعارها بأمريكا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت نيسان عن تفاصيل أسعار أرمادا 2021 الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبدأ سعرها من 49,895 دولار (187,000 ريال) لفئة S ثنائية الدفع وتشتمل على 1,395 دولار (5,200 ريال) كرسوم للوجهة والمناولة، وتصل الأسعار إلى 69,295 دولار (260,000 ريال) لفئة بلاتينيوم ذات الدفع الكُلي.

يُذكرر أن الاس يو في المعاد تصميمها حصلت على واجهة أمامية جديدة تتضمن أحدث شبك أمامي للشركة، مع مصابيح أمامية وخلفية جديدة، وغلطاء محرك ورفارف ومصدات أمامية وخلفية جديدة أيضاً، مما يُعطيها مظهراً أكثر حداثة، كما أضافت نيسان أيضاً لمسات داكنة على النوافذ وقضبان السقف، ويُمكن للعُملاء الاختيار من بين سبعة ألوان خارجية مثل الفضي المعدني والأحمر اللؤلؤي.

وفي الداخل، حصلت المقصورة على نصيبها من التحديثات، حيث تتميز لوحة القيادة بنظام ترفيهي أكبر مقاس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي لاسلكياً وأندرويد أوتو سلكياً، والواي فاي بشكل قياسي، بالإضافة إلى أجهزة قياس رقمية مقاس 7 بوصة، ومرآة الرؤية الخلفية الذكية من نيسان، من بين تحديثات أخرى عديدة.

وبالنسبة للقوة، فلم يتغير محرك انديورانس V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان، والذي يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع كُلي اختياري، وتقول نيسان أن أرمادا 2021 تمتلك قدرة سحب قصوى تصل إلى 3,825 كجم لكل من طرازي الدفع الثُنائي والكُلي.

كما سيتم تزويد جميع فئات أرمادا 2021 بدرع السلامة 360 من نيسان بشكل قياسي، والذي يتضمن أنظمة مثل تحذير مغادرة المسار، والتحكم الذكي في السرعة، ومكابح الطوارئ التلقائية مع الكشف عن المُشاة، وغيرهم، كما تحصل فئات SL وبلاتينيوم على شاشة الرؤية الشاملة الذكية، مع خاصية التعرف على إشارات المرور.

وفي الختام، تقدم نيسان أيضاً حزمة Midnight Edition الاختيارية الجديدة، والتي تُضيف ترقيات داخلية وخارجية باللون الأسود مقابل 1,990 دولار (7,500 ريال) لفئة SL فأعلى.

