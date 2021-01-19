ميتسوبيشي إي إيفولوشن SUV تظهر بتصميم تخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تشكيلة ميتسوبيشي حالياً خالية من أي سيارة عالية الأداء، لكن هذا الوضع قد يتغير قريباً بالكشف عن نسخة إنتاجية من إي إيفولوشن الاختبارية، وهذا التصميم التخيلي يُظهر ما قد تبدو عليه الاس يو في عالية الأداء.

بالمقارنة بالسيارة الاختبارية، فإن النسخة الإنتاجية ستحصل على تصميم عدواني، ويُتوقع أن تحصل على مصابيح أمامية بنفس التصميم بشكل سهم يشير إلى الداخل عند الشبكة، كما تتميز السيارة الاختبارية بزجاج أمامي شديد الانحراف، وأبواب عكسية، وسقف عائم يمنحها مظهراً مستقبلياً، لكن يُتوقع ألا تحتوي النسخة الإنتاجية على أي من هذا.

في الداخل، ستُصبح النسخة الإنتاجية أكثر تقليدية أيضاً مقارنة بالسيارة الاختبارية، في حين ستحتوي المقصورة على وسائل الراحة الحديثة والتقنيات المتقدمة مثل أجهزة القياس الرقمية ونظام ترفيهي كبير مع شاشة منفصلة لنظام HVAC.

تُشير الشائعات إلى أن النسخة الإنتاجية من إي إيفولوشن الاختبارية سيُكشف عنها للمرة الأولى في 2021، وقد تُعرض للبيع في بعض الأسواق خلال نفس العام، ويُقال أنها ستستمد قوتها من محرك كهربائي على كل محور، مع حزمة بطارية بنطاق يبلغ 500 كم لكل شحنة، ويُحتمل حصولها على منصة CMF-EV الموجودة أيضاً في نيسان اريا.

وفي الختام، ليس من الواضح ما إذا كانت ميتسوبيشي ستتمسك بتسميتها E-Evolution، ففكرة إحياء لقب إيفولوشن لسيارة اس يو في كهربائية قد تُزعج بعض مُحبي المحركات التقليدية بفضل شهرة استخدامه في لانسر وباجيرو.