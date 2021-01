تعرف على أهم تقنيات جينيسيس G80 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت جينيسيس G80 2021 السيدان الفاخرة من الصانع الكوري في المملكة العربية السعودية عند الوكلاء المجدوعي والوعلان والناغي، وهاكم أبرز التقنيات التي تتوفر بها السيارة.

مقعد متطور للسائق يحتوي على خلايا هوائية تعمل على تحسين مستوى راحة الجلوس.

شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة بتقنية عرض ثلاثية الأبعاد وهي الأولى من نوعها في العالم.

نظام تعليق يراقب الطريق أمام السيارة ويتكيف معها لضمان راحة الركاب.

مثبت سرعة ذكي مزود بنظام ذكي اصطناعي قادر على أن يتعلم أسلوب قيادة السائق ليبدأ في محاكاته.

وفي الختام، تتوفر جينيسيس G80 2021 الجديدة كلياً عند الوكلاء بالأسعار التالية شامل الضريبة:

فئة برستيج: تبدأ من 271,325 ريال

فئة رويال: تبدأ من 309,850 ريال

