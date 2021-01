اودي A8 “هورش” منافسة اس كلاس مايباخ تظهر لأول مرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تناقلت الشائعات لأعوام عن تطوير أودي لنسخة أكثر فخامة لموديل A8 باسم “هورش” لمنافسة مرسيدس إس كلاس مايباخ، وهو ما أكدته أودي رسمياً في مؤتمرها الاستثماري السنوي في 2019.

والآن ظهرت صور تجسسية لأودي A8 جديدة بتمويهات مختلفة عن المعتاد، مع إشارة التقارير أنها نسخة “هورش” الأكثر فخامة بشاسيه طويل وتمويهات على عمود C.. غالباً لإخفاء شعار H المميز للإصدار.

ويبدو أن A8 هورش ستحصل أيضاً على شبك أمامي محدث وداخلية أكثر فخامة بزخرفات خشبية وجلود فاخرة، مع التركيز على المقاعد الخلفية بشكل خاص وتقديم مزايا التدفئة والتهوية والماساج، وإضافة طاولات ومساند خلفية للأقدام وأنظمة ترفيهية خلفية.

وقد اقترحت التقارير استخدام الموديل لمحرك 12 سلندر تيربو مزدوج من بنتلي فلاينج سبير بقوة 635 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر، كما قد نرى محرك V8 سعة 4.0 لتر تيربو مزدوج بقوة 459 حصان وعزم 600 نيوتن متر.

ومن المتوقع تدشين أودي A8 هورش الجديدة لاحقاً هذا العام مع النسخ المحدثة لـ A8 و S8.

