متى ستحصل سيارات كيا على شعار الشركة الجديد؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا في مؤتمر صحفي عالمي اليوم أن كرنفال ميني فان ستكون أول موديل يحصل على شعار كيا الجديد.

وستغير كيا اسم الموديل من “سيدونا” في الولايات المتحدة إلى “كرنفال”، وهو الاسم المستخدم بالفعل في الخليج وعدد من الأسواق العالمية الأخرى.

جميع موديلات كيا الأخرى ستحصل على الشعار الجديد بحلول 2022.. كما تنوي كيا تدشين موديل CV الكهربائي الجديد كلياً بنفس المنصة الكهربائية لهيونداي أيونيك 5 في الأشهر القادمة بالشعار الجديد كذلك.

وستكون CV واحدة من سبع سيارات كهربائية قادمة لعلامة كيا قبل 2027 بتصميم مميز ومعدلات شحن فائقة السرعة.