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متى ستحصل سيارات كيا على شعار الشركة الجديد؟

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا في مؤتمر صحفي عالمي اليوم أن كرنفال ميني فان ستكون أول موديل يحصل على شعار كيا الجديد.

وستغير كيا اسم الموديل من “سيدونا” في الولايات المتحدة إلى “كرنفال”، وهو الاسم المستخدم بالفعل في الخليج وعدد من الأسواق العالمية الأخرى.

جميع موديلات كيا الأخرى ستحصل على الشعار الجديد بحلول 2022.. كما تنوي كيا تدشين موديل CV الكهربائي الجديد كلياً بنفس المنصة الكهربائية لهيونداي أيونيك 5 في الأشهر القادمة بالشعار الجديد كذلك.

وستكون CV واحدة من سبع سيارات كهربائية قادمة لعلامة كيا قبل 2027 بتصميم مميز ومعدلات شحن فائقة السرعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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