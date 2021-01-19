أول ظهور لجيلي إمجراند GS الجديدة بتحديثات جمالية وتقنية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت أول صور جيلي إمجراند GS الجديدة على صفحات الإنترنت بعد حصولها على تحديثات جمالية متسقة مع باقي مجال جيلي.

إمجراند GS هي كروس أوفر كومباكت أنيقة للعلامة الصينية، وتشمل تحديثاتها شبك أمامي جديد ومصدات ومصابيح مختلفة ولوحة قيادة جديدة، بالإضافة إلى بعض التحديثات التقنية المتوقعة لأنظمة السيارة.

وتستمر إمجراند GS بمحرك 1.4 لتر تيربو بقوة 141 حصان، متصل بناقل حركة يدوي 6 سرعات أو CVT.

وستنطلق جيلي إمجراند GS فيس ليفت في السوق الصيني خلال شهرين.