سوبارو "أوتباك" 2021.. مواصفات جديدة وتقنيات عالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات واجون المتميزة، تنافس ماركة سوبارو اليابانية مجموعة من الموديلات الجديدة في عام 2021، بطرحها للنسخة الأحدث من طراز "أوتباك".

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز، وكشف عن قوة المحرك، والتكلفة الرسمية التي يطرح بها، وأبرز الكماليات.

الجديد بنسخة 2021

أضافت سوبارو مجموعة من التحديثات التقنية لنسخة العام الجاري من طراز "أوتباك"، شملت كشافات أمامية عالية الأداء، ونظام التنبيه المخصص للمقاعد الخلفية، ونظام التنبيه لإحكام حزام الأمان.





الأسعار

يطرح من الطراز 5 فئات للبيع بالأسواق بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية تتوفر بتكلفة 27 ألفا و845 دولارا، والفئة الثانية باسم Premium بتكلفة 30 ألفا و95 دولارا، ثم فئة Limited التي تتوفر بتكلفة 34 ألفا و645 دولارا، وفئة Onyx Edition XT بتكلفة 36 ألفا و195 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي Touring بتكلفة 40 ألفا و995 دولارا.

المحرك

تطرح سوبارو طراز "أوتباك"، بخيارين على مستوى المحرك، الأول بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 182 حصانا، والثاني محرك توربيني بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 260 حصانا.





التقنيات

ضمن الكماليات، استعرض الموقع القدرات التقنية لطراز سوبارو "أوتباك" 2021، وتشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 7 بوصات و11.6 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويتوفر بالطراز نظام اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، ونظام ملاحي، وأيضا نظام صوتي مكون من 12 سماعة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بأنظمة الأمن المساعدة للسائق به، وتشمل أنظمة للتنبؤ بالصدمات، يدعمها فرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، وأنظمة للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، وأنظمة كاميرا خلفية لرصد الحركة.